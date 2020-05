Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, K44/Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag (7.5.20) ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Marl bei einem Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 17.10 Uhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen den Burkamps Weg in Merfeld. Als er die K 44 in Richtung Börnste queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Dieser kam von links. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Autofahrer aus Lüdinghausen in ein Krankenhaus. Der schwer verletze Motorradfahrer aus Marl wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

