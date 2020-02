Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Einbrecher hebelt Tür auf

Am Dienstag stieg in Börtlingen ein Unbekannter in ein Wohnhaus ein.

Ulm (ots)

Der Täter war laut Polizeiangaben zwischen 10 Uhr und 20.30 Uhr an einem Gebäude in der Lautergartenstraße am Werk. Dort hebelte er eine Tür auf und gelangte so ins Innere. Er durchsuchte Räume und Schränke nach Brauchbarem. Ob er Beute machte ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07161/93810 auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat am Dienstag in Börtlingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

- Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit womöglich an. Achten Sie auch darauf, dass die Außenbeleuchtung funktioniert. - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist. - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen die Polizei über Notruf 110. - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern. - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen. - Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

