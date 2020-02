Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Pedelec Fahrer stürzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 63-Jähriger am Dienstag in Munderkingen.

Ulm

Der E-Biker fuhr gegen 11.34 Uhr in der Marchtaler Straße in Richtung Munderkingen. Auf einer abschüssigen Teilstrecke verlor der Mann die Kontrolle über sein Pedelec. Er stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 63-Jährigen mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus.

