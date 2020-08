Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Folgemeldung: Waldbrand

Zeugenaufruf in Freiburg

Freiburg (ots)

In der Zwischenzeit konnte ein mutmaßlicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich dabei um einen 30-Jahre alten Mann, welcher im Zusammenhang mit einer Feuerstelle in unmittelbarer Nähe des Brandortes gesehen wurde. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

Die Polizei bittet nach wie vor Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch beim Polizeirevier Freiburg-Süd unter Tel. 0761/882-4421 zu melden.

Ergänzend weist die Polizei in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass aufgrund der hohen Waldbrandgefahr das Betreiben eines Feuers außerhalb eingerichteter und gekennzeichneter Feuerstellen sowie der Betrieb von offenem Licht und das Rauchen im Wald verboten sind. Durch eine Missachtung der Verbote können neben den hierdurch entstehenden Gefahren für Menschen, Tiere und die Umwelt auch Straftaten verwirklicht werden.

