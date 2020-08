Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKR Breisgau-Hochschwarzwald: L127 Stegen

Eschbach: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein 66-jähriger Fahrzeuglenker musste am 04.08.2020 gegen 19 Uhr einem im Gegenverkehr überholenden weißen Transporter ausweichen.

Der Geschädigte befuhr mit seinem Pkw die L127 von Stegen kommend in Richtung St. Peter als ihm am Ortsausgang Eschbach ein Bus entgegenkam, welcher von einem weißen Transporter überholt wurde. Um eine Frontalkollision zu vermeiden lenkte der Geschädigte seinen Pkw in die angrenzende Wiese. Der Geschädigte wurde durch den Vorgang leicht verletzt. Ob Sachschaden am Pkw entstand, wird derzeit noch abgeklärt.

Sowohl der überholende Transporter- als auch der Busfahrer setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich unter Tel. 0761/882-3100 bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden.

GJ

