Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Am Freitag kam es in Laupheim zu einem Disput zwischen mehreren Personen.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr befand sich ein 29-Jähriger vor einem Gastronomiebetrieb in der Mittelstraße. Dort belästigte er wohl mehrere Gäste und beleidigte diese. Dort befanden sich auch zwei 51 und 59 alte Männer. Mit diesen entwickelte sich wohl ein verbaler Streit der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. Eine Polizeistreife rückte an. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige deutlich alkoholisiert war. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und beleidigt wurden.

+++++++ 0955069

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell