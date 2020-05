Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch "Beschuss" einer Fensterscheibe mittels einer kleinen Metallkugel

Hillesheim (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 02.05.2020 mitgeteilt wurde, ereignete sich im Zeitraum 24.04.2020 - 27.04.2020 eine Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße 15 in Hillesheim.

Hier begaben sich bisher unbekannte Täter zu dem Anwesen und beschädigten eine Fensterscheibe durch einen "Beschuss" mit einer kleinen Metallkugel.

An der Fensterscheibe entstand eine Beschädigung in Form eines kleinen Lochs in der Glasscheibe.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



