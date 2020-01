Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gewalttätige Auseinandersetzung

Landkreis Verden (ots)

Verden. Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr in einer Lokalität in der Grünen Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 26 Jahre alter Mann von zwei Männern im Alter von 25 und 40 Jahren verbal und körperlich angegangen. Hierbei wurde der 26-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Tatverdächtigen ergriffen zunächst die Flucht, konnten von Polizeibeamten jedoch in der Nähe angetroffen werden. Gegen den 25-Jährigen und den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

