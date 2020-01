POL-VER: Pressemitteilung für den 11.02.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

PKW aufgebrochen

(Verden) Ein unbekannter Dieb brach am Freitag gegen 17:30 Uhr einen auf dem Parkplatz der Reit- und Fahrschule an der Lindhooper Straße geparkten PKW auf. Hierzu schlug der Dieb eine Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Anschließend konnte er unerkannt flüchten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

(Ottersberg) Am Freitagvormittag wurde ein 69-jähriger Ottersberger derart von der tiefstehenden Sonne geblendet, dass er mit seinem Mazda über eine rotlichtzeigende Ampel fuhr. Im selben Moment bog ein 47-Jähriger mit seinem Daimler von einer Parkplatzzufahrt auf die Straße Posthausen ein und stieß mit dem 69-Jährigen zusammen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 12000,- EUR.

Einbruch in Seniorenheim

(Otterberg) In der Zeit von Donnerstagabend zu Freitagmorgen wurde in ein Seniorenheim in Ottersberg eingebrochen. Der oder die Täter, die sich Zugang durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften, konnten lediglich eine geringe Menge Bargeld entwenden.

Überladung wurde zum Verhängnis

(Langwedel) Am Freitag um 12.50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen mit Gerüstteilen beladenen Lkw, auf der K 9 in Langwedel. Da der Verdacht der Überladung bestand, wurde der Lkw gewogen. Die Wägung ergab eine Überladung von über 2 t. Gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit hochwertigem Sportwagen

(Oyten) Am Freitag um 17.15 Uhr kam es auf der A 1 in Oyten zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw Audi R8 und einem Sattelzug. Der Führer des Pkw war beim Befahren des linken von 3 Fahrstreifen ins Schleudern geraten. Anschließend prallte er gegen das Aufliegerheck des Sattelzuges, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 22.000.- Euro.

