Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeuge nach Taschendiebstahl im Lidl-Markt Jünkerath gesucht

Jünkerath (ots)

In die um 20:28 Uhr versandte Pressemitteilung hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, den ich korrigieren möchte. Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag, 30.04., und nicht, wie irrtümlich angegeben, am Donnerstag, 29.04.

Hier nun die korrigierte Fassung der Pressemitteilung:

Am Donnerstag, 30.04.2020, ca. 10:30 Uhr, wurde einer Frau im Lidl-Markt Jünkerath das Portmonee aus der am Körper getragenen Handtasche entwendet. Die Dame bemerkte das Fehlen ihres Portmonees erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte.

Die Geschädigte wurde in der Folge auf dem Parkplatz des Supermarktes von einem Mann angesprochen, der das Gespräch zwischen ihr und dem Kassierer mitbekommen hatte. Der Herr gab Hinweis auf eine mehrköpfige Frauengruppe, die sich seiner Meinung nach verdächtig im Markt bewegt, diesen aber bereits verlassen habe.

Die Polizei Prüm ist auf der Suche nach diesem Herrn und verspricht sich Hinweise zur Aufklärung der Tat. Der Aufruf richtet sich ebenso an andere Personen, die sich zur fraglichen Zeit im Lidl-Markt aufgehalten und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Zeugenhinweise erbeten an Polizei Prüm unter Tel.: 06551-9420.

