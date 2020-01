Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (22.01.), zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, parkte eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim auf einem Parkplatz in der Nähe der Wilhelm-Neuhaus-Straße in der Hainstraße/Rosengasse. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw am Fahrzeugheck der Beifahrerseite und entfernte sich unerlaubt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Mitsubishi Colt Z30. Die Stoßstange und ein Radkasten an der Beifahrerseite wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de

