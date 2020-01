Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub - Diebstahl - Einbrüche - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

19-Jähriger ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (23.01.), gegen 03:30 Uhr, lief der 19-jährige Geschädigte aus Bad Hersfeld, auf dem Gehweg der Heinrich-von-Stephan-Straße in Richtung Hainstraße. Etwa in Höhe eines Einkaufmarktes traf er auf drei ihm unbekannte männliche Personen. Eine davon schlug dem Geschädigten plötzlich und ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht, worauf dieser stürzte. Im Anschluss raubten die Täter dem Opfer sein Smartphone, sowie einen kleineren Bargeldbetrag. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt. Nach Angaben des Geschädigten hatten die Täter ein nordafrikanisches Aussehen, waren etwa 25 Jahre alt, circa 185 cm groß und waren dunkel gekleidet. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung der Hainstraße.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeugkoffer gestohlen

Philippsthal - In der Zeit von Samstag (18.01.) bis Montag (20.01.) stahlen Unbekannte einen Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen aus einer kleineren Stallung für Tiere. Die Stallung befindet sich im Bereich der Straße "Tiefenkeller. Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro.

Einbruch in Werkstattgebäude

Asbach - In der Nacht zu Mittwoch (22.01.) brachen Unbekannte in ein Werkstattgebäude in der Raiffeisenstraße ein. Die Täter schlugen ein Fenster des Gebäudes ein und durchsuchten dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

Versuchter Einbruch in Geschäftshaus

Bad Hersfeld - In der Nacht von Dienstag (21.01.) auf Mittwoch (22.01.) versuchten Unbekannte in ein Geschäftshaus im Hainchenweg einzubrechen. Die Täter versuchten die Scheibe im Bereich einer Schiebetür einzuschlagen. Dies misslang jedoch. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Einbruch in Physiopraxis

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Mittwoch (22.01.) brachen Unbekannte in eine Physiotherapiepraxis im Sanddornweg ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese wurden durchsucht und die Diebe stahlen Bargeld in einem unteren dreistelligen Euro-Bereich. Es entstand Sachschaden von circa 250 Euro.

Sachbeschädigung an einem Getränkemarkt

Bad Hersfeld - In der Nacht von Dienstag (21.01.) auf Mittwoch (22.01.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Getränkemarkt in der Friedloser Straße. Die unbekannten Täter zerstörten auf bisher noch unbekannte Art und Weise ein Glaselement im Bereich der Friedloser Straße. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

