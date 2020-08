Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch in Schwimmbad und beim Kletterfelsen - Zeugensuche

Von Dienstag auf Mittwoch, 04./05.08.20, wurde in den Kiosk im Schwimmbad eingebrochen. Hierbei wurde ein Rollladen hochgeschoben und ein Fenster aufgebrochen. Im Inneren wurde dann eine Kasse mit Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. In der gleichen Nacht wurde auch versucht in das Vereinsheim der Kletterfreunde einzubrechen. Hier war versucht worden, eine Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen.

