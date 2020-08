POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Polizeipräsidium Freiburg

Waldkirch: Kaum zu bändigen

Am frühen Mittwochabend meldeten sich verängstigte Passanten und Kunden eines Einkaufsmarktes in der Waldkircher Innenstadt, dass ein Mann in aggressiver Weise auf willkürlich ausgesuchte Menschen losgehe. Die Polizei war schnell vor Ort und schickte den Mann, der ihnen bereits durch mehrere solcher Aktionen in der Vergangenheit bekannt war, fort. Es ging allerdings nicht lange, bis er erneut auf Passanten losging und diese verbal und nun auch körperlich anging. Beim zweiten Einsatz der Polizei ließ sich der Mann nicht mehr von seinen Handlungen abhalten und wurde zusehends aggressiver. Als er auf die Beamten losging, wagte er sich zu nah an den Diensthund der Polizei, der ihn biss. Der Mann musste zur Wundversorgung zunächst in ein Krankenhaus und anschließend in medizinische Betreuung übergeben werden.

Gutach/Staufen: Fahrrad aufgetaucht

Eine sicherlich interessante Zeit hat ein in Gutach entwendetes Fahrrad wohl "erlebt". Das Mountainbike, das bereits im Jahre 2014 gestohlen wurde, tauchte nun nach über 6 Jahren im Bereich Staufen auf. Die Polizei wird sich nun darum bemühen, wer das Fahrrad damals entwendet hatte und wer es zwischenzeitlich eventuell bewusst unbefugt benutzt hat. Beides stellt selbstverständlich einen Straftatbestand dar. Die Eigentümerin jedenfalls hat vermutlich nicht mehr damit gerechnet, ihr vor vielen Jahren entwendetes Fahrrad noch einmal zu sehen. Die Ermittlungen dauern an.

