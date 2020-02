Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagmittag im Kreisverehr Ringstraße / Vogesenallee sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte eine etwa 50 Jahre alte Frau mit ihrem dunklen Kleinwagen gegen 14.45 Uhr von der Vogesenallee gekommen und in den Kreisel eingefahren sein. Hierbei soll sie einen im Kreisverkehr befindlichen 52-jährigen Rollerfahrer übersehen haben. Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, leitete der Mann eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Er trug hierdurch leichte Verletzungen davon. An seinem Fahrzeug war ein Schaden von rund 2.000 Euro zu beklagen. Die Verursacherin des Malheurs fuhr anschließend weiter, ohne sich um den 52-Jährigen zu kümmern. Sie soll einen braunen Kurzhaarschnitt getragen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer: 07851 893-200 entgegen.

