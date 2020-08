Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Eis und Bargeld gestohlen

Rhede (ots)

Eiskalte Beute gemacht haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Rhede: Die Täter hatten sich Zugang in den Verkaufsraum eine Milchtankstelle in der Bauerschaft Büngern verschafft. Dort brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten aus diesen Bargeld. Darüber hinaus ließen sie einen Kaffeevollautomaten mitgehen und stahlen 30 Becher Speiseeis aus einer Kühltruhe. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

