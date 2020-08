Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zur Meldung "Fahrradfahrer muss scharf bremsen und stürzt" vom Montag, 17.08.2020

Bocholt (ots)

Bei dem in der genannten Meldung beschriebenen PKW handelt es sich nach Angaben von Zeugen um ein orange lackiertes Fahrzeug, mutmaßlich um einen Ford Fiesta. Der Fahrer war circa 25 bis 30 Jahre alt, hatte blondes Haar und dieses zu einem kleinen Zopf gebunden. Die Polizei bittet ihn, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

Wie berichtet, war am Sonntag ein 22-jähriger Radfahrer in Bocholt-Stenern gestürzt, als er vom Schürnbuschweg in einen Stichweg abbog: Er hatte scharf gebremst, um nicht mit einem entgegenkommenden Auto zusammenzustoßen. Der Fahrer hatte kurz gehalten und sich dann entfernt.

