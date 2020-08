Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand auf Schulgelände

Bocholt (ots)

Abgebrannt sind am Dienstag in Bocholt zwei Sträucher auf dem Gelände einer Schule. Das Geschehen spielte sich gegen 20.30 Uhr hinter einer Sporthalle des Euregio-Gymnasiums an der Straße Unter den Eichen ab. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Warum es zu dem Brand kam, ist ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

