POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Bocholt eine Pedelecfahrerin erfasst. Die 58-jährige Bocholterin fuhr mit ihrem Wagen gegen 10.55 Uhr die Straße Gewerbehof und wollte bei Grünlicht einer Ampel nach links in die Industriestraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pedelec einer 57 Jahre alten Frau aus Kierspe - diese überquerte ebenfalls bei Grünlicht die Industriestraße an einer Fußgängerfurt. Die verletzte Pedelecfahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.400 Euro.

