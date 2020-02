Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Vierradroller-Fahrer fährt auf Bus 01.02.2020

(Konstanz) (ots)

Leicht verletzt wurde ein 56-jähriger Vierradroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 13.15 Uhr, als er einem vorausfahrenden Bus in der "Oberen Laube" hinten auffuhr. Vom Rettungsdienst wurde der Rollerfahrer mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 6.000 Euro.

