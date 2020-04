PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 24.04.2020

Hofheim (ots)

1. Überschwemmung im Keller? Bleiben Sie misstrauisch!, Hofheim am Taunus, Fichtestraße, Donnerstag, 23.04.2020, 14:30 Uhr

(jn)Wieder einmal war am Donnerstag in Hofheim ein falscher Handwerker unterwegs, der es allem Anschein nach auf Wertgegenstände einer in der Fichtestraße wohnhaften Seniorin abgesehen hatte. Um etwa 14:30 Uhr klingelte ein ca. 40 Jahre alter Mann mit Mundschutz an der Wohnungstür einer knapp 90-jährigen Seniorin und berichtete von einer Überschwemmung im Keller des Mehrfamilienhauses. Um den Wasserschaden zu beheben und zugleich eine Überschwemmung der Wohnung zu verhindern, wurde die Geschädigte dazu aufgefordert, das Waschbecken in der Küche abzudichten und zuzuhalten. Diese Zeit nutzte der Trickdieb, um mehrere Räume der Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen, wobei er ersten Erkenntnissen zufolge nicht fündig wurde. Möglicherweise befand sich zu dieser Zeit auch eine weitere Person in den Wohnräumen der Frau. Anschließend forderte der Unbekannte die Seniorin noch dazu auf, knapp 300 Euro für die getane Arbeit zu bezahlen. Da die Dame nicht über genügend Bargeld zu Hause verfügte, verließ der Mann den Tatort in unbekannte Richtung.

Immer wieder geraten Seniorinnen und Senioren in das Visier von Kriminellen, die hierbei auf ein regelrechtes Portfolio an Tatbegehungsweisen zurückgreifen. Grundsätzlich empfiehlt die Polizei, immer skeptisch zu sein, wenn Sie von Fremden - egal ob persönlich oder am Telefon - angesprochen werden. Ein gesundes Misstrauen ist nicht mit Unhöflichkeit zu vergleichen. Falls Sie erheblich unter Druck gesetzt werden, kontaktieren Sie parallel eine Vertrauensperson, beenden Sie etwaige Gespräche und alarmieren Sie auch im Zweifelsfall umgehend die Polizei unter der 110.

2. In Kirche gezündelt, Hofheim am Taunus, Marxheim, Herderstraße, Donnerstag, 23.04.2020, 12:30 Uhr bis 15:10 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Donnerstag in der evangelischen Kirchengemeinde in der Herderstraße in Hofheim gezündelt und dabei Sachschaden verursacht. Wie Ermittlungen am Tatort ergaben hatten ein oder mehrere unbekannte Täter ab 12:30 Uhr Stofftücher, welche sich auf einem hölzernen Tisch im Eingangsbereich der Kirche befanden, in Brand gesetzt. In der Folge war der Kirchensaal stark verraucht und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro an dem Tisch. Da das Feuer zum Feststellungszeitpunkt gegen 15:00 Uhr bereits selbstständig erloschen war, kam die Feuerwehr nicht zum Einsatz.

Das Fachkommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die am frühen Donnerstagnachmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirche gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Medizinische Geräte aus Pkw entwendet, Flörsheim am Main, Untermainstraße, Mittwoch, 22.04.2020, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 23.04.2020, 20:00 Uhr

(jn)Medizinische Geräte im Wert von etwa 4.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend aus einem Pkw in Flörsheim entwendet. Der weiße BMW parkte im Tatzeitraum in der Untermainstraße, als ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Kofferraum des Wagens auf unbekannte Art und Weise öffneten. Aus dem Kofferraum stahlen die Täter dann ein EKG-Gerät und flüchteten unerkannt. Bei der Tat entstand kein Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Schwarzer VW Sharan setzt Fahrt nach Unfall fort, Kelkheim (Taunus), Wilhelm-Dichmann-Straße, Donnerstag, 23.04.2020, 19:10 Uhr bis 19:20 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wilhelm-Dichmann-Straße in Kelkheim eine Verkehrsunfallflucht. Den Angaben eines Zeugen zufolge beschädigte ein schwarzer VW Minivan - vermutlich ein VW Sharan - beim Versuch, einzuparken zwischen 19:10 Uhr und 19:20 Uhr einen grauen Kia am Fahrzeugheck. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, brach der ca. 50-jährige Fahrer mit Glatze und Brille weitere Einparkversuche ab und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachgekommen zu sein. Der VW soll ein polnisches Kennzeichen gehabt haben.

Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet den Fahrer sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

5. Verkehrsteilnehmer überprüft, Kriftel, Frankfurter Straße, Sittigstraße, Donnerstag, 23.04.2020, 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Hofheimer Polizeibeamte am späten Donnerstagnachmittag in Kriftel zahlreiche Verkehrsteilnehmer überprüft und mehrere Verstöße festgestellt. Zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr richteten die Polizisten im Bereich der Kreuzung Frankfurter Straße / Sittigstraße eine Verkehrskontrolle ein und kontrollierten etwa zwei Dutzend Personen. Erfreulicherweise hielt sich das Gros der Autofahrerinnen und Autofahrer sowohl an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit als auch an andere Verkehrsregeln, wobei insgesamt acht Personen nicht angeschnallt waren. Sie mussten ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro bezahlen. Ein Fahrzeug hatte eine mangelhafte Beleuchtungseinrichtung, welche zeitnah wieder in Stand gesetzt werden muss.

6. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 18. Kalenderwoche

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen seit 2015 wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

