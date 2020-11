POL-LIP: Detmold. Verabredung endet mit Raubüberfall.

Polizei Lippe

Ein 39-jähriger Detmolder hatte sich für Donnerstagabend auf dem Gelände der Dietrich-Bonhoeffer-Schule an der Elisabethstraße über ein soziales Netzwerk verabredet. Gegen 20:05 Uhr erwartete ihn dort jedoch nicht das geplante Date, sondern eine Gruppe von mehreren Männern, die ihn umgehend zu Boden stießen. Die Täter schlugen und traten auf das Opfer ein und stahlen ihm persönliche Papiere sowie 200 Euro aus der Geldbörse. Etwa sieben Täter waren an dem Raub beteiligt. Einer der Räuber konnte im Umfeld des Tatortes festgenommen werden. Zwei weitere seien korpulent. Einer davon habe einen grauen Pullover getragen. Die anderen seien dunkel gekleidet gewesen. Der 39-Jährige trug leichtere Verletzungen davon. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

