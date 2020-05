Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Abschlussmeldung+++ - Viersen - Autobahnunfall A 61 von heute - Eine Person lebensgefährlich verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

+++Abschlussmeldung+++ - Viersen - Autobahnunfall A 61 von heute - Eine Person lebensgefährlich verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4607193

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei blieb zur Unfallzeit (9.55 Uhr) eine 33-jährige Fahrzeugführerin aufgrund eines geplatzten Reifens auf dem linken Fahrstreifen der A 61 bei Viersen liegen. Ein dahinter fahrender 36-Jähriger erkannte die Situation und hielt mit seinem Pkw hinter dem liegengebliebenen Pkw an, um diesen abzusichern.

Eine ebenfalls den linken Fahrstreifen befahrende 22-Jährige realisierte die Situation nicht und fuhr ungebremst auf den absichernden Pkw auf. In Folge der Kollision wurde die 22-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt und der Pkw geriet in Brand. Die Frau konnte durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie ist lebensgefährlich verletzt. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer wurde für die Unfallaufnahme angefordert. Polizisten sperrten die Richtungsfahrbahn Koblenz während der Unfallaufnahme bis 12.15 Uhr hinter der Anschlussstelle Süchteln ab. Danach wurde der Verkehr an der Unfallstelle über den Seitenstreifen vorbeigeführt. Es entstand ein Rückstau von circa 7.000 Metern

