Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Märkischer Kreis (ots)

Das abgebildete Fahrrad wurde durch die Polizei in Schalksmühle bei einem Tatverdächtigen sichergestellt. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Diebesgut. Die Rahmen-Nummer am Fahrrad wurde unkenntlich gemacht. Als mögliche Tatorte kommen der südliche Märkische Kreis, aber auch der Kreis Olpe, der Oberbergischer Kreis sowie der Ennepe-Ruhr-Kreis in Betracht.

Es handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Modell Copperhead 3, Größe 46, in weiß/schwarz/blau. Auffällig sind die am gesamten Bike angebrachten grün-schwarzen LED-Lichter.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Fahrrad machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-6328 oder 9099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell