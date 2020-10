Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automaten-Aufbrecher und Bienen-Diebe

Iserlohn (ots)

Ein unbekannter Täter öffneten in der heutigen Nacht (08.10.2020, 2 Uhr - 3 Uhr) ein Fenster einer geschlossenen Gaststätte an der Von-Scheibler-Straße und öffneten den dortigen Spielautomaten. Lt. Angaben des Geschädigten entwendeten die Einbrecher das Bargeld aus dem zerstörten Automaten und die Tageseinnahmen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Bienenstöcke eines Imkers gestohlen: In der Zeit vom 27.09. - 07.10. wurden einem Imker, der an der Eichelberger Straße in Höhe Nr. 50 vierzehn Bienenstöcke stehen hat, sechs Bienenstöcke gestohlen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

