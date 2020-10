Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pärchen beim Diebstahl von 56 Tafeln Schokolade erwischt

Bild-Infos

Download

Lüdenscheid (ots)

Zuviel zu naschen war noch nie gesund. Einem Diebes-Pärchen wird ihre Beute möglicherweise noch länger im Magen liegen. Sie versuchten heute Vormittag 56 Tafeln Schokolade und eine Packung Erdnüsse (Foto) im Wert von fast 80 Euro aus einem Supermarkt an der Kölner Straße zu schaffen. Die Rechnung machten sie jedoch ohne den Ladendetektiv. Er beobachtete, wie sie die Beute in ihren Taschen verstauten. An der Kasse bezahlte das rumänisch-stämmige Pärchen eine Flasche Wasser. Nach dem Passieren der Kasse, sprach der Zeuge die beiden an und rief die Polizei. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und ermitteln nun gegen die Frau (36) und den Mann (39) aus Essen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

