POL-MK: Tabak-Dieb festgenommen

Iserlohn (ots)

Ein Mann aus Hemer (42) soll gestern versucht haben Tabak zu stellen. Angestellte eines Supermarktes an der Sümmerner Straße wählten gegen 13.30 Uhr den Notruf der Polizei. Mehrere Zeugen hatten das Auslösen der Warensicherungsanlage bemerkt und die Verfolgung aufgenommen. Auf einem Fußweg zwischen Langer Brauck und Amselweg fanden Polizeibeamte den Flüchtigen. Er hatte sich vor den Polizisten im Gebüsch versteckt. In seiner Tasche fanden sie acht Tabakbeutel im Wert von rund 300 Euro (Foto). Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von gewerbsmäßigem Diebstahl aus. Die genauen Wohnverhältnisse des mutmaßlichen Diebes sind aktuell unklar. Der Tatverdächtige schwieg zu den Vorwürfen. Er wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

