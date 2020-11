Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. PKWs geöffnet.

LippeLippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in zwei geparkte Fahrzeuge der Marke BMW ein. Die Täter waren zwischen zirka 1 und 4 Uhr aktiv. Wie die Täter die Fahrzeuge öffnen konnten, steht nicht fest. In der Hyazinthenstraße war ein Modell der 1er-Serie das Objekt der Begierde. Die Täter durchsuchten das gesamte Fahrzeug nach Wertgegenständen, wurden allerdings nicht fündig. Im zweiten Fall drangen sie in der Paulinenstraße in einen 4er-BMW ein. Auch hier machten sie keine Beute. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

