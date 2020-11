Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Einbruch

LippeLippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16.15 und 17.30 Uhr beabsichtigten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Straße Neue Wiese einzudringen. Sie begaben sich dazu auf die Terrasse des Hauses und versuchten, die elektrisch betriebenen Rollläden gewaltsam hochzuschieben. Allerdings schlug der Versuch fehl und die Täter konnten sich keinen Zugang zum Haus verschaffen. An den Jalousien entstand Sachschaden. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 mitzuteilen.

