Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Wasserrohrbruch : Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Hellweg

Hamm-Rhynern (ots)

Auf dem Hellweg kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Etwa in Höhe der Hausnummer 55 hat es im Verlauf des heutigen Tages (11. August) einen Wasserrohrbruch gegeben. Aufgrund der notwendigen, vermutlich bis zum nächsten Morgen andauernden, Reparaturarbeiten ist der Hellweg in Höhe des Kreisverkehrs Ostdorfstraße und in Höhe der Schellingstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Anwohner können bis zur Schadenstelle durchfahren. Techniker der Stadtwerke sind vor Ort, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben.(es)

