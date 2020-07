Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Motorroller-Dieb auf frischer Tat - Langenfeld - 2007022

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag (4. Juli 2020) hat die Polizei in Langenfeld einen 31 Jahre alten Dieb eines Motorrollers auf frischer Tat gefasst und festgenommen.

Gegen 3 Uhr nachts war der Besatzung eines Streifenwagens bei seiner Streifenfahrt durch Langenfeld auf der Solinger Straße der Fahrer eines Motorrollers aufgefallen. Der Mann hatte weder einen Helm auf, noch das Licht eingeschaltet. Außerdem war er augenscheinlich auch noch betrunken: So fuhr er mehrfach Schlangenlinien, geriet dabei in den Gegenverkehr und fuhr teilweise sogar über den Gehweg.

Als die Beamten den Mann daraufhin anhielten, stellten sie fest, dass es sich bei ihm um einen polizeibekannten Drogenkonsumenten handelte. Der 31-Jährige gab an, den Roller am S-Bahnhof in Langenfeld aufgeknackt und entwendet zu haben. Zudem gab er freimütig zu, Bier getrunken und Amphetamin zu sich genommen zu haben.

Die Konsequenzen für den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat:

Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht, wo bei ihm ein Atemalkoholwert in Höhe von rund 0,6 Promille (0,33 mg/l) festgestellt wurde. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem erstattete die Polizei gleich mehrere Anzeigen gegen den 31-Jährigen: Neben dem besonders schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen und der Trunkenheitsfahrt sieht er sich auch mit dem Delikt des Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert. Die Halterin des Rollers wurde bereits über den Diebstahl informiert.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell