Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Folgemeldung: Brand in Stahlbaufirma

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach dem Brand am Montag, 10. August in der Halle einer Stahlbaufirma an der Pieperstraße ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Die Bandermittler der Polizei Hamm und ein Brandsachverständiger stellten bei der Untersuchung der Brandstelle fest, dass ein technischer Defekt als Ursache auszuschließen ist. Bei den Ermittlungen wurde auch ein Brandmittelspürhund eingesetzt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Der Gesamtschaden wird auf 700000 Euro geschätzt.(jb)

Unsere erste Meldung zu dem Brand lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4676006

