Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in Stahlbaufirma

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein Brand in einer Halle einer Stahlbaufirma an der Pieperstraße löste am Montag, 10. August einen großen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Das Feuer brach gegen 14.50 Uhr in einem Vorratslager der Firma aus. Alle Mitarbeiter blieben unverletzt. Die starke Rauchentwicklung führte zu einer weit sichtbaren Rauchsäule. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten über Stunden an. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab und setzte einen Polizeihubschrauber ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. (jb)

