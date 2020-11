Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Motorräder entwendet

Lippe

(LW) In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen brachen unbekannte Täter an der Straße "Holstenhöfen" an einer als Motorradgarage genutzten Gartenhütte die Tür auf und entwendeten zwei fabrikneue Motorräder. Bei beiden Maschinen handelt es sich um Enduro- oder Crossmotorräder der Marke KTM. Zusätzlich erbeuteten die Täter noch diverse Ersatz- und Austauschteile für die Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Da für den Transport der Beute zumindest ein Fahrzeug in "Sprintergröße" oder ein entsprechender Anhänger genutzt worden sein dürfte, werden Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Nummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

