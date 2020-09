Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vorsicht am Geldautomaten

Trier (ots)

Mehrere Fälle von Trickdieben am Bankautomaten, die ihren Opfern EC-Karten entwenden und anschließend versuchen von den Konten Geld abzuheben, verzeichnet die Kripo in den letzten Tagen. Auffällig ist hierbei, dass die Täter ihr Vorgehen im Vergleich zu zurückliegenden Taten verändert haben. Zuvor beobachteten die sogenannten "Shoulder-Surfer" ihre Opfer bei der Nutzung der Geldautomaten und spähten so die Geheimzahlen aus. Später entwendeten sie durch geschicktes Vorgehen die Bankkarten.

In den aktuellen Fällen sprachen die Täter Bankkunden gezielt nach Abschluss ihrer Abhebung an und behaupteten der Geldautomat würde nicht korrekt arbeiten. Teils platzierten sie hierbei Geldscheine am Automaten oder folgten den Geschädigten mit Banknoten. Sie behaupteten, dass der Geldautomat diese nachträglich ausgeworfen habe und das Geld den Geschädigten gehören müsse. Sie raten den Opfern erneut am Automaten zu überprüfen, ob die Abbuchung korrekt durchgeführt wurde. Diese Gelegenheit nutzen die Täter nun aus um die Geheimzahl auszuspähen. Durch geschickte Ablenkung entwenden sie nun die Bankkarte direkt aus dem Automaten. Die Opfer sollen glauben, der Geldautomat habe die Karte einbehalten.

Anschließend versuchen die Täter mit der erlangten Karte und PIN Geld abzuheben. Die Beachtung der folgenden Tipps kann sie vor solchen Tätern schützen:

- Tastatur des Automaten mit der freien Hand Abdecken und gegen fremde Blicke schützen - Ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Personen bei der PIN-Eingabe - PIN und Bankkarte niemals gemeinsam aufbewahren - Nicht durch Fremde während der Bedienung der Bankautomaten ablenken lassen - Karte bei jeglichem Abhandenkommen sofort über den Sperrnotruf 116 116 telefonisch sperren

Weitere Tipps zum Schutz vor Straftaten und Manipulationen an Geldautomaten finden sie auch auf folgender Website: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell