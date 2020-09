Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Trier vermisst.

Trier (ots)

Seit dem 8. September, wird die 15-jährige Maya Chanaa aus Trier vermisst.

Sie verließ am gestrigen Dienstag wie gewohnt das Haus um in die Schule zu gehen. Dort kam sie nicht an. Seitdem hatten weder Freunde noch Familie hatten Kontakt mit ihr.

Maya ist ca. 1,60m groß, schlank, hat lange schwarze Haare, blaue Augen und trägt ein weißes Timberland Shirt mit weißen Timberland-Aufschrift.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist ein Bus der Linie 3 im Beriech Feyen/Grafschaft. Die Kripo Trier bittet, Zeugen die Hinweise zu Mayas Aufenthaltsort geben können, sich unter 0651/ 9779-2290 zu melden.

Weitere Informationen zur Fahndung: https://s.rlp.de/qnGOC

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell