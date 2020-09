Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vogel verursacht Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen; bei der Landung des Notarzthubschraubers kommt es zu einem Folgeunfall mit Sachschaden.

Reinsfeld (ots)

Gegen 10:48 Uhr wurde die Autobahnpolizei Schweich über einen Verkehrsunfall mit verletzten Personen kurz nach der Tank- und Rastanlage Hochwald-Ost in Fahrtrichtung Trier. Nach Auskunft des Fahrers sei ihm ein Vogel in die Windschutzscheibe geflogen. Daraufhin habe er das Lenkrad nach links verrissen und sei zunächst an die Mittelschutzplanke, dann an die Außenschutzplanke gestoßen, wobei sich das Fahrzeug nochmals um die eigene Achse drehte. Der PKW wurde hierbei stark beschädigt. Beide Insassen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Da der alarmierte Notarzt per Hubschrauber zur Unfallstelle kam, musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden, was einen ca. 2 km langen Rückstau verursachte. Dies erkannte ein weiterer PKW-Fahrer zu spät. Bei der dann durchgeführten Vollbremsung streifte er die Mittelschutzplanke und drehte sich um die eigene Achse. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die Beamten noch auf einen Verstoß gegen die Rettungsgasse aufmerksam gemacht, verursacht durch einen LKW-Fahrer, gegen den nun eine Anzeige gefertigt wird.

