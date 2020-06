Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Mit Krad gestürzt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Blomberger mit seinem Leichtkraftrad die Ulmenallee in Richtung der B1. Bei dem Versuch, vor einer Fußgängergruppe abzubremsen, blockierte das Vorderrad und der 16-jährige kam zu Fall. Das Krad rutschte im Anschluss in die Fußgängergruppe und brachte ein 17-Jahre altes Mädchen aus Schieder-Schwalenberg zu Fall. Diese verletzte sich dabei an der rechten Hand.

