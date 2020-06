Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr bog ein 43-jähriger aus Düsseldorf stammender Mann mit seinem VW Passat von der Hauptstraße in die Grießemer Straße ab. Dabei übersah er einen 53-jährigen Mann aus dem Extertal, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Grießemer Straße fuhr. Bei der Kollision stürzte der Radfahrer und wurde schwer verletzt in ein Klinikum in Bad Pyrmont eingeliefert.

