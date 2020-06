Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Alleinunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 11.30 Uhr befuhr ein Paketzusteller mit seinem VW-Buli im Ortsteil Berlebeck die Hangsteinstraße in Richtung Paderborner Straße. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er an der steilen Gefällstrecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Pfeiler. Der Fahrer wurde leicht verletzt, der Buli musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

