POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

(LW) Am Freitag gegen 10.15 Uhr fuhr eine laut Zeugenaussagen "ältere Dame" mit ihrem Mercedes rückwärts vom Parkplatz einer Apotheke an der Hoffmannstraße. Offenbar übersah die Fahrerin dabei eine Verkehrsinsel auf der Fahrbahn und fuhr rückwärts gegen ein Verkehrszeichen auf der Insel. Das Schild, welches dem ersten Anprall noch standhielt, konnte aber den weiteren energischen Rückwärtsfahrversuchen der Dame nichts mehr entgegensetzen und kippte zur Seite. Nachdem die Dame sich so "freie Fahrt" verschafft hatte, fuhr sie davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

