Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger gesucht

Brilon (ots)

Am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel eines Autos und einem Fußgänger. Der Unfallort ist auf der Wülfter Straße zwischen den Abzweig B 480 und der Ortschaft Wülfte. Der Fußgänger ist nach dem Unfall weitergegangen. Er war dunkel gekleidet, trug eine Brille und hatte eine Einkaufstüte dabei. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell