Polizei Dortmund

POL-DO: Wer kennt den unbekannten Geldabheber?

Dortmund (ots)

Wer kennt den unbekannten Geldabheber?

Die Dortmunder Polizei fahndet mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem bislang unbekannten Mann, der im November des vergangenen Jahres einer Dortmunder Seniorin die EC-Karte gestohlen und unbefugt Geld vom Konto der Frau abgehoben haben soll.

Der Diebstahl ereignete sich am, 28.11.2019 in einem großen Lebensmittelmarkt in Dortmund-Hombruch. Eine erste Geldabhebung erfolgte in einer Filiale der Volksbank in Dortmund-Wellinghofen am 28. November und eine zweite am 29. November an einem Bankautomaten in Dortmund-Körne.

Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalwache unter 0231 - 132 7441 entgegen.

