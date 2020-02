Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher zusammengeschlagen/Einbrüche/Handy gestohlen

Halver (ots)

Ein 15-jähriger Halveraner wurde am Sonntag gegen 2.45 Uhr auf der Hälverstraße zusammengeschlagen. Nach eigenen Angaben hatte er den Abend "abschließend" mit ein paar Freunden in einer Gaststätte am Rand der Schalksmühler Innenstadt verbracht. Als er nach Hause wollte, sei er auf der Bahnhofstraße von zwei Männern zunächst verbal "attackiert" worden. Dann bekam er einem der Männer eine Reihe von Faustschlägen und ging zu Boden. Ein anderer Gast fand den verletzten Jugendlichen auf dem Gehweg liegend. Der erheblich alkoholisierte junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzu gerufene Mutter erstattete noch in der Nacht Anzeige. Die beiden Angreifer sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und blondhaarig sein.

Unbekannte haben in der vergangenen Woche versucht, in ein Einfamilienhaus Am Mühlengrund einzubrechen. Die Bewohner weilten im Urlaub. Ein Bekannter bemerkte am Samstagnachmittag bei einem Kontrollgang die Hebelspuren an mehreren Erdgeschossfenstern und informierte die Polizei.

Erfolgreicher waren Einbrecher in Carthausen. Ein Bekannter schaut regelmäßig nach dem nur gelegentlich genutzten Wohngebäude. Als er in das Gebäude gehen wollte, stellte er fest, dass es von innen mit einer Kette abgeriegelt war. Die hinzu gerufene Polizei durchkämmte das Gebäude um auszuschließen, dass sich dort noch ungebetene Besucher aufhielten. Sie fanden lediglich durchwühlte Räume. Der Einbrecher muss das Gebäude durch eine Hintertür verlassen haben.

Eine 54-jährige Wipperfürtherin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße bestohlen. Gegen 16.30 Uhr war sie im Kassenbereich von einer Unbekannten angerempelt worden. Erst draußen vor dem Markt bemerkte sie, dass ihr Handy nicht mehr in der Manteltasche steckte.

