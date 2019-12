Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, L 510, Verkehrsunfall

Altenberge (ots)

Am Sonntag (01.12.), gegen 00.30 Uhr, sind bei einem Verkehrsunfall auf dem Radweg der L 510, Höhe Waltrup, zwei Zweiradfahrer aus Altenberge schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Als sie sich begegneten, stiegen sie, möglicherweise wegen des dichten Nebels, mit den Köpfen zusammen. Beide stürzten und verletzten sich schwer. Der 32-jährige Fahrradfahrer und der 51-jährige Pedelecfahrer wurden mit Rettungswagen in Münsteraner Kliniken eingeliefert. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

