Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeug-Diebe und Vandalen

Kierspe (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch- und Samstagmorgen am Höferhof das Vorhängeschloss eines Schuppens geknackt und dann Elektrowerkzeuge gestohlen. Dazu gehörten Bosch-Schlagbohrmaschine, -Bohrhammer, -Stichsäge und -Winkelschleifer.

In der Nacht zum Sonntag ließen es sich unbekannte Vandalen nicht nehmen, am Holunderweg und am Tannenweg an zwei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel zu beschädigen (angetreten und Teile des Spiegels entwendet). Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

