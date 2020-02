POL-MK: Ladendieb mit Messern/Einbrecher/Brandstifter

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Trotz Hausverbots wurde ein 56-jähriger Mann am Freitagnachmittag erneut beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring erwischt. Erst steckte er Wodka und Brot in seine Tasche, dann griff er mit seiner blutenden Hand in den Brötchenkorb. Ohne zu bezahlen, wollte er den Laden verlassen. Ein Zeuge beobachtete den Wohnsitzlosen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei durchsuchte den alkoholisierten 56-Jährigen und fand bei ihm Messer und Cuttermesser. Deshalb schrieben die Polizeibeamten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Mit einem Server unter dem Arm sind Einbrecher am Sonntagmorgen nach einem Einbruch in die Räume der ehemaligen Iserlohner Brauerei geflüchtet. Zeugen hörten gegen 11.45 Uhr Stimmen in dem leerstehenden Gebäude und informierten die Polizei. Kurz bevor die Polizei eintraf, rannten drei Personen das Treppenhaus hinunter. Die Polizei durchsuchte den verwinkelten Komplex, konnten aber niemanden finden.

Zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag sind Unbekannte in einen Garten Im Lau eingedrungen. Dort hebelten sie die Tür zu einem Werkstattraum auf und entwendeten eine Schleifmaschine. Auch an der Drüpplingser Straße wurde in der vergangenen Woche, zwischen Montagabend und Sonntagmorgen, ein Holzschuppen aufgebrochen. Der Einbrecher nahm diverse Elektro-Werkzeuge an sich.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte an der Langewieschstraße in einen grauen Volvo V60 eingedrungen. Sie durchwühlten das Fahrzeug und nahmen eine Mappe mit Dokumenten an sich. Die Mappe wurde am Nachmittag an der Bauernkirche gefunden. Es fehlte lediglich der Fahrzeugschein. In derselben Nacht wurde am Turkweg ein schwarzer Peugeot 308 aufgebrochen. Der Dieb nahm einen Schlüssel und eine Paketschnur an sich.

Ein unbekannter zündete am Sonntagmorgen an der Baarstraße mehrere Pakete bereitgelegte Anzeigen-Zeitungen an. Bemerkt wurde das Feuer kurz nach 11 Uhr.

