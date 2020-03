Polizei Dortmund

POL-DO: Nach illegaler Abbuchung - Polizei sucht Verdächtigen

Dortmund (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am 29. Juli letzten Jahres mit einer widerrechtlich erlangten EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten in Dortmund-Hörde abgebucht.

Mit Beschluss des Dortmunder Amtsgerichts sucht die Polizei jetzt mit dem Lichtbild einer Überwachungskamera nach der Person.

Kennen Sie den Mann auf dem Foto und/oder können Sie Hinweise zur Identität oder dessen Aufenthalt geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

