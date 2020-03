Polizei Dortmund

POL-DO: Passanten mit Flüssigkeit angesprüht - Polizei fahndet nach Unbekanntem

Dortmund (ots)

Ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad hat am vergangenen Freitag (27. März) in der Möllerstraße zwei Passanten (25, 41) mit einer die Atemwege und Schleimhäute reizenden, unbekannten Flüssigkeit angesprüht. Anschließend flüchtete er auf der Lindemannstraße in Richtung Süden.

Beide Dortmunder gaben gegenüber der Polizei an, dass sie sich gemeinsam um kurz nach 22 Uhr auf der Möllerbrücke aufgehalten hatten. Vermutlich weil sie sich mit zwei vorbeigehenden Frauen unterhielten wies sie der Unbekannte, der zeitgleich auf einem Fahrrad an ihnen vorbei fuhr, auf das Infektionsschutzgesetz hin. Unmittelbar darauf zückte er eine Sprühflasche und versprühte aus kurzer Distanz eine Flüssigkeit, bevor er flüchtete. Der 41-Jährige wurde im Gesicht getroffen. Er verspürte sofort ein starkes Brennen und Tränenfluss.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird: ca. 30 Jahre alter Deutscher, ca. 180 bis 185 cm groß, krause/lockige Haare, er trug eine Warnweste über der Kleidung und war auf einem Herrenfahrrad unterwegs.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231 - 132 7441.

