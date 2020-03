Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf 16-Jährigen

Dortmund (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 16-jährigen Dortmunder am Sonntagabend (29. März) sucht die Polizei Zeugen.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war der Jugendliche gegen 19.45 Uhr zu Fuß auf der Hagener Straße in Richtung Süden unterwegs. Plötzlich habe ihn - etwa in Höhe der Hausnummer 306 - ein Unbekannter von hinten geschubst, so dass er zu Boden stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der 16-Jährige blieb zunächst am Boden liegen. Als er sich von dem Schock erholt hatte, bemerkte er, das sein Handy, dass er zuvor in seinen Händen gehalten hatte, entwendet worden war.

Zu Täter oder Tätern konnte der Dortmunder nichts sagen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Hinweise gehen an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

